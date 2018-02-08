Канадцы извинились за инцидент с российским тренером на Олимпиаде

Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что за время пребывания команды в Корее произошел один инцидент представителем Канады. Вместе с тем, он не стал раскрывать деталей произошедшего.
- За все время был один неприятный инцидент с представителем Канады, - сказал Поздняков. - Отнесся негативно к одному нашему тренеру. Деталей не скажу. Канадская сторона уже принесла извинения. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.
Был ли инцидент с российским тренером? Отвечает представитель сборной Канады
Об отношении иностранцев: За все время был один неприятный инцидент с представителем Канады. Отнесся негативно к одному нашему тренеру. Деталей не скажу. Канадская сторона уже принесла извинения.– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 февраля 2018 г.
matvey2000
какое информативное сообщение! кто? кого? за что извинились?
11:21
Serenky25
Жаль Назарова помощником не взяли.
10:49
шаша2
Errare humanum est вот как-то так.
10:02
шаша2
diolym шаша2 на следил. 09:25 == == == == == == Поэтам уже можно быть безграмотными? Сюр. 09:55\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Да вообще не знаю как пишу - буквы путаю, пунктуацию не помню.
10:00
diolym
шаша2 на следил. 09:25 == == == == == == Поэтам уже можно быть безграмотными? Сюр.
09:55
шаша2
Lars Berger Знарок кому-то в репу зарядил?) 09:18\\\\\\\\\\\\\\Зарядил не зарядил только знатно на следил.Он привёз нейтралов team, Баблочук стоит за ним ...
09:25
Lars Berger
Знарок кому-то в репу зарядил?)
09:18
spetrov
босси (босых) ---- Вон оно чё! :)
09:11
ВеликийПашаБуре
Канадцы - савчук, хаверчук ,андрейчук, ткачук, данейко, босси (босых) приносят извинения клятым москалям.
09:04