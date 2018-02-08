Канадцы извинились за инцидент с российским тренером на Олимпиаде

Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что за время пребывания команды в Корее произошел один инцидент представителем Канады. Вместе с тем, он не стал раскрывать деталей произошедшего.

- За все время был один неприятный инцидент с представителем Канады, - сказал Поздняков. - Отнесся негативно к одному нашему тренеру. Деталей не скажу. Канадская сторона уже принесла извинения. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Был ли инцидент с российским тренером? Отвечает представитель сборной Канады