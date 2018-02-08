08:56 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Канадцы извинились за инцидент с российским тренером на Олимпиаде

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Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков сказал, что за время пребывания команды в Корее произошел один инцидент представителем Канады. Вместе с тем, он не стал раскрывать деталей произошедшего.

- За все время был один неприятный инцидент с представителем Канады, - сказал Поздняков. - Отнесся негативно к одному нашему тренеру. Деталей не скажу. Канадская сторона уже принесла извинения.  (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Церемония открытия соревнований состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Был ли инцидент с российским тренером? Отвечает представитель сборной Канады 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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matvey2000

какое информативное сообщение! кто? кого? за что извинились?

11:21

Serenky25

Жаль Назарова помощником не взяли.

10:49

шаша2

Errare humanum est вот как-то так.

10:02

шаша2

diolym шаша2 на следил. 09:25 == == == == == == Поэтам уже можно быть безграмотными? Сюр. 09:55\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Да вообще не знаю как пишу - буквы путаю, пунктуацию не помню.

10:00

diolym

шаша2 на следил. 09:25 == == == == == == Поэтам уже можно быть безграмотными? Сюр.

09:55

шаша2

Lars Berger Знарок кому-то в репу зарядил?) 09:18\\\\\\\\\\\\\\Зарядил не зарядил только знатно на следил.Он привёз нейтралов team, Баблочук стоит за ним ...

09:25

Lars Berger

Знарок кому-то в репу зарядил?)

09:18

spetrov

босси (босых) ---- Вон оно чё! :)

09:11

ВеликийПашаБуре

Канадцы - савчук, хаверчук ,андрейчук, ткачук, данейко, босси (босых) приносят извинения клятым москалям.

09:04