Бах - о недопуске россиян на Игры: "Если спортсмен отсутствует в списке, значит, на это есть серьезные основания"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах дал понять, что у комиссии МОК были серьезные основания не допускать ряд российских спортсменов на Олимпиаду-2018. Во вторник стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов, не имеющих допинговой истории, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.
- Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены, - цитирует ТАСС Баха. - Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения.
Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность.
kost80
допрыгается бах отрахают и завалят
21:21
Сталин И В 1945
Бах бух! Бах бултых!
19:29
Джерри. Без Тома.
Жаль, что пробы самого Баха не сохранились. Может, и он что-то жрал, фехтовальщик чёртов.
18:49
NapoliFC
Веские основания... например приказ хозяев, взятка, глупость руководства, неспособность отличить Демченко старшего от дочери и т.д. и т.п.
18:44
Sergey V.
>> Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения. "Но поскольку мы сами не знаем, в чем эти основания заключаются, то назвать их не можем. Уж простите нас."
18:37
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Томми, зачем ты сейчас оправдывешься??? "ИСЧЁ" 5.12. ты ВСЕМ доходчиво объяснил, что ""пригласительные билеты"" будет раздавать МОК!!!! И, баста!!!! нЕчего никому ничегО объяснять.... Те, кто вой подняли, пусть перечитают декабрьское решение.
18:32
Bibigon2000
бедный томас,гореть тебе в аду...от этого цру тебя не спасет
18:31
shpasic
то, что поедут только чистые, не означает, что всякий, кого не "пригласили" - не является чистым, поэтому у него и спрашивают, что за основания были не приглашать чистых. а если они не "чистые", то почему они не дисквалифицированы и выступают.
18:24
MMT
Основания в студия. И уверенность на счет совершенно чистых спортсменов только в отношении России, в остальных, прямо скажем, таки да....
18:24
Джерри. Без Тома.
Толстяк разговорился.
18:23
джoн
точно - надо ценить эту подачку.... а наши такие сволочи - не ценят....
18:19