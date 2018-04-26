МОК восстановил Жукова на посту председателя координационной комиссии Игр-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова на посту председателя координационной комиссии по подготовке к Играм 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС.

– Мы подтверждаем, что господин Жуков восстановлен в должности председателя координационной комиссии, – сказал ТАСС источник в Международном олимпийском комитете.

Напомним, что Жуков был временно смещен со своего поста в декабре 2017 года после того, как Олимпийский комитет России дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил. Членство ОКР было возвращено 28 февраля. На время отстранения Жукова пост председателя координационной комиссии занимал Хуан Антонио Самаранч-младший.