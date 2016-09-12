Все не допущенные на Олимпиаду-2016 гребцы из России могут выступать на международной арене

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут заявил, что Международная федерация гребли (FISA) официально уведомила о том, что все российские гребцы, которые были не допущены на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, теперь вновь могут выступать в международных соревнованиях. До Игр-2016 были допущены лишь шесть членов российской сборной по академической гребле, из которых в итоге была составлена одна четверка. Еще 17 гребцов были отстранены FISA от Игр и подали на федерацию коллективный иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который был отклонен. Также двое российских гребцов Анастасия Карабельщикова и Иван Подшивалов не были допущены на Олимпиаду-2016 из-за наличия допинговых историй в прошлом, а Иван Баландин – из-за упоминания в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Иск Баландина в CAS был отклонен, а Подшивалов и Карабельщикова добились того, что CAS отменил условие допуска россиян на Олимпиаду, согласно которому к Играм не допускаются спортсмены с "допинговой историей".

– Все наши ребята, которые были не допущены конкретно на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, теперь могут дальше выступать в международных соревнованиях, – приводит "Р-Спорт" слова Бута. – Мы специально делали запрос в FISA, и есть официальное подтверждение, что отстранение было временным, касалось только Олимпиады-2016 и ни в коем роде не касается стартов под эгидой FISA.

1 июля стало известно об отстранении от Олимпиады российской мужской парной четверки из-за положительной допинг-пробы Сергея Федоровцева, в которой обнаружили следы запрещенного триметазидина. По словам Бута, ранее в течение 10 дней у спортсмена три раза брали пробу – через два дня на третий, и положительный результат дала только вторая проба, а остальные – отрицательный. Позднее ФГСР направила запрос в ВАДА на спектральный анализ пробы Федоровцева, чтобы проверить, допустило ли ВАДА ошибку при первоначальном анализе пробы гребца. По итогам спектрального анализа Бут заявил, что есть основания для подачи иска в суд. "Федоровцева мы не бросим, обязательно будем разбираться в правдивости фактов. Но пока новостей по его делу нет", – подчеркнул Бут.