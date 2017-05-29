Виталий Мутко: "Российские гребцы прогрессируют, но результат еще предстоит закрепить"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что результаты сборной России по академической гребле на чемпионате Европы в Рачице показали прогресс команды. При этом он отметил, что омоложенному составу еще предстоит закрепить результат на чемпионате мира, который пройдет в сентябре в США.

Национальная команда на чемпионате Европы завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв шестое место в медальном зачете.

- Непопадание наших спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро затормозило процесс, но сейчас в Чехии омоложенная команда продемонстрировала очевидный прогресс, достойный результат, - приводит ТАСС слова Мутко. - И все-таки чемпионат Европы - это еще полшага, результаты нужно закреплять на сентябрьском чемпионате мира в США.

А это будет непросто, ведь конкурировать придется с признанными лидерами - британцами, австралийцами, сборной Новой Зеландии. У нас хорошая команда, мы обязательно будем ее поддерживать. В ближайшее время посмотрим, что еще можно сделать для ребят.