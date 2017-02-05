Ридзек - победитель этапа Кубка мира в Пхенчхане

Немец Йоханнес Ридзек стал победителем этапа Кубка мира в Пхенчхане по лыжному двоеборью. Вторым стал его соотечественник Эрик Френцель, замкнул тройку лидеров австриец Марио Зайдль. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, который занял 26-е место.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Мужчины

К-120 + 10 км

1. Ридзек (Германия) - 26.14,0

2. Френцель (Германия) - время победителя

3. Зайдль (Австрия) - отставание 19,0

4. Риссле (Германия) - 38,3

5. Файсст (Германия) - 44,3

6. Хуг (Швейцария) - 53,4...

26. ЯХИН (Россия) - 3.33,8...

32. НАБЕЕВ (Россия) - 7.50,9