Ридзек - победитель этапа Кубка мира в Пхенчхане

Немец Йоханнес Ридзек стал победителем этапа Кубка мира в Пхенчхане по лыжному двоеборью. Вторым стал его соотечественник Эрик Френцель, замкнул тройку лидеров австриец Марио Зайдль. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, который занял 26-е место.
Пхенчхан (Корея)
Кубок мира
Мужчины
К-120 + 10 км
1. Ридзек (Германия) - 26.14,0
2. Френцель (Германия) - время победителя
3. Зайдль (Австрия) - отставание 19,0
4. Риссле (Германия) - 38,3
5. Файсст (Германия) - 44,3
6. Хуг (Швейцария) - 53,4...
26. ЯХИН (Россия) - 3.33,8...
32. НАБЕЕВ (Россия) - 7.50,9
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2016-2017/events/1867_187_0/