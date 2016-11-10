18:05 10 ноября | САНИ

Виктория Демченко получила звание мастера спорта международного класса

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Россиянка Виктория Демченко, которая является дочерью трехкратного призера Олимпийских игр и главного тренера сборной России Альберта Демченко, получила звание мастера спорта международного класса, информирует пресс-служба Министерства спорта страны. Соответствующий указ подписал министр спорта Павел Колобков. Это звание также было присвоено более чем 70 российским спортсменам.

20-летняя Демченко в минувшем сезоне на этапе Кубка мира в Сочи сумела завоевать серебро, которое стало для нее первой наградой в жизни на взрослых международных соревнованиях.


 

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