Виктория Демченко получила звание мастера спорта международного класса

Россиянка Виктория Демченко, которая является дочерью трехкратного призера Олимпийских игр и главного тренера сборной России Альберта Демченко, получила звание мастера спорта международного класса, информирует пресс-служба Министерства спорта страны. Соответствующий указ подписал министр спорта Павел Колобков. Это звание также было присвоено более чем 70 российским спортсменам.

20-летняя Демченко в минувшем сезоне на этапе Кубка мира в Сочи сумела завоевать серебро, которое стало для нее первой наградой в жизни на взрослых международных соревнованиях.



