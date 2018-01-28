Семен Павличенко: "Сегодня днюха у моего сына. Победа на чемпионате Европы для него"

Россиянин Семен Павличенко, в третий раз ставший чемпионом Европы, посвятил победу своему трехлетнему сыну в честь дня рождения. Напомним, вторым стал немец Феликс Лох, третье место занял еще один россиянин Роман Репилов.

- С одной стороны, я шел уверенно по трассе, а с другой – присутствовал реальный страх, - цитирует Павличенко "РИА Новости". - Потому что эти соревнования действительно для нас очень важны. И сегодня днюха у моего сына Федора, которому исполнилось три года. И я сегодня работал над тем, чтобы сделать ему такой подарок, чтобы эта золотая медаль осталась в памяти и у него, и у меня.