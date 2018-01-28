Репилов - чемпион Европы в спринте

Россиянин Роман Репилов выиграл спринт на чемпионате Европы. Вторым стал словак Йозеф Нинис. Замкнул тройку немец Феликс Лох.
Напомним, ранее Репилов стал третьим в одиночных санях на стандартной дистанции. Победителем был Семен Павличенко, который в спринте показал только 15-й результат.
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. РЕПИЛОВ (Россия) - 27.839
2. Нинис (Словакия) - 27,911
3. Лох (Германия) - 27,977
4. Киндль (Австрия) - 28,010
5. Людвиг (Германия) - 28,020
6. Палик (Германия) - 28,070...
14. ФЕДОРОВ (Россия) - 28,216
15. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 29,126