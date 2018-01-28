Репилов - чемпион Европы в спринте

Россиянин Роман Репилов выиграл спринт на чемпионате Европы. Вторым стал словак Йозеф Нинис. Замкнул тройку немец Феликс Лох.

Напомним, ранее Репилов стал третьим в одиночных санях на стандартной дистанции. Победителем был Семен Павличенко, который в спринте показал только 15-й результат.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. РЕПИЛОВ (Россия) - 27.839

2. Нинис (Словакия) - 27,911

3. Лох (Германия) - 27,977

4. Киндль (Австрия) - 28,010

5. Людвиг (Германия) - 28,020

6. Палик (Германия) - 28,070...

14. ФЕДОРОВ (Россия) - 28,216

15. ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 29,126