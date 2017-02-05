Наталия Гарт: "Бронза Ивановой - отличный итог с шансами на приз в зачете Кубка мира"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подчеркнула, что бронзовая медаль Татьяны Ивановой на седьмом этапе Кубка мира в Оберхофе является очень хорошим показателем. Иванова уступила немкам Натали Гайзенбергер и Татьяне Хюфнер. Этап Кубка мира в Оберхофе проходил 4-5 февраля.

– Таня сегодня выиграла бронзовую медаль, и я считаю это отличным результатом, показанным к тому же на немецкой трассе, – цитирует "Р-Спорт" Гарт. – Тем более что борьба сегодня была очень упорной и, как вы видели, Гайзенбергер выиграла у Хюфнер всего одну тысячную секунды. У Натали сегодня, кстати, день рождения, и она сделала себе хороший подарочек – две золотые медали (вторую немка выиграла позже в командной гонке). Она не очень хорошо начинала сезон, но сейчас раскатилась и идет первой в общем зачете Кубка мира (у немки 797 очков).

Татьяна ранее занимала седьмое место, а теперь поднялась на четвертую позицию. Сейчас она отстает от американки Эрин Хэмлин всего на 13 очков. И если Таня хорошо выступит на двух оставшихся этапах в Пхенчхане и Альтенберге, то может занять третье место в общем зачете. На победу, конечно, претендовать уже сложно – ее разыграют немки (в активе идущей второй Хюфнер 720 очков).