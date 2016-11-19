Александр Перетягин: "Второй перелом за год - очень обидно"

Российский саночник Александр Перетягин отметил, что не знает сроков своего восстановления после травмы. В четверг он получил перелом руки на тренировке в австрийском Игльсе. Теперь россиянин пропустит старт сезона и не сможет вернуться на трассу в этом году. В январе спортсмен сломал ногу на тренировке в немецком Кенигзее.

- Я совершил ошибку на входе в последний вираж, - приводит ТАСС слова Александра. - Теперь лежу в больнице, вчера мне сделали операцию, скрепили сломанную кость винтами. Врачи пока не могут сказать точную дату моего восстановления. Второй перелом за год - очень обидно.