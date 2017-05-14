Альберт Демченко: "Все 18 саночников на первом сборе начнут централизованную подготовку к Играм-2018"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что все 18 спортсменов, вошедшие в список на централизованную подготовку к предстоящему сезону и Олимпийским играм в Корее, 17 мая начнут тренировки на стартовом сборе в Кисловодске. Централизованную подготовку начнут выступающие на одноместных санях Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко и двухместные экипажи Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Станислав Мальцев/Олег Фасхутдинов, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.

– Первый тренировочный сбор команды пройдет в Кисловодске с 17 мая по 2 июня, – цитирует "Р-Спорт" Демченко. – В этом году все 18 спортсменов начнут централизованную подготовку к сезону – пять мужчин, пять женщин и четыре экипажа. Заболевших нет, все прошли медицинский осмотр и допущены к участию в тренировочных мероприятиях. Все идет по плану – это будет втягивающий сбор, потому что восстановительные процедуры после прошлого сезона спортсмены в апреле прошли в реабилитационных центрах у себя в регионах в соответствии с индивидуальными планами для каждого из них.

Кардинальных изменений в тренировочном процессе не будет, потому что план подготовки к сезону был отработан в течение трех предыдущих лет и показал свою эффективность. Но учитывая то обстоятельство, что начинается предолимпийский сезон, немного возрастет интенсивность тренировочных мероприятий. Потому что в прошлом сезоне мы специально дали спортсменам больше свободы в плане индивидуальной работы на местах.