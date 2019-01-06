08:45 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Вратарь сборной Финляндии бросил клюшку в голову американцу, празднуя победу на МЧМ

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Вратарь молодежной сборной Финляндии Укко-Пекка Луукконен весьма бурно отпраздновал победу над США (3:2) в финале чемпионата мира. Сразу после финальной сирены он выбросил вперед клюшку и шлем, попав ими в голову форварду американской сборной Джоэлу Фараби.

В этой встрече Луукконен отразил 26 бросков.

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