11:18 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "Соперник превзошел нас в свежести"

0
0
0

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в пятом матче Суперсерии от команды лиги Квебека (0:4) отметил, что команде не хватило сил. По словам наставника, надо постараться победить в последнем матче.

– Соперник превзошел нас в свежести. Вчерашний матч закончился поздно вечером, а рано утром уже отправились в дорогу, – цитирует Брагина официальный сайт ФХР. – Ребята бились, старались, но сил переломить матч у нас не хватило. Впереди еще одна игра, надо постараться победить, а потом уже будем делать выводы.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12703

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ