Валерий Брагин: "Соперник превзошел нас в свежести"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в пятом матче Суперсерии от команды лиги Квебека (0:4) отметил, что команде не хватило сил. По словам наставника, надо постараться победить в последнем матче.

– Соперник превзошел нас в свежести. Вчерашний матч закончился поздно вечером, а рано утром уже отправились в дорогу, – цитирует Брагина официальный сайт ФХР. – Ребята бились, старались, но сил переломить матч у нас не хватило. Впереди еще одна игра, надо постараться победить, а потом уже будем делать выводы.