Валерий Брагин: "Думаю, мы не по делу уступили в пятой игре"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги суперсерии с командами канадских юниорских лиг. В шести матчах турнира соперники одержали по три победы, но трофей достался канадцам по итогам дополнительной серии буллитов.

- Заключительный матч был очень важен в плане становления коллектива, психологии. Когда уже сил практически не осталось, довести такую сложную игру до победы было важно, - цитирует Брагина официальный сайт ФХР. - Очень доволен, что у ребят это получилось. А буллиты все-таки уже лотерея, будем их тренировать на следующих сборах. Закономерен ли итог серии? Думаю, мы не по делу уступили в пятой игре. Персонально никого выделять не стану. Для меня главное, что сформировался коллектив. За самоотдачу, за отношение к делу, за восприимчивость к тренерским указаниям команду можно похвалить. Сейчас еще раз внимательно просмотрим все игры и будем решать, кого позовем на заключительный этап подготовки к чемпионату мира.