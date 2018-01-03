Сухачев, Зайцев и Костин - лучшие игроки России на молодежном ЧМ

Вратарь Владислав Сухачев, нападающий Клим Костин и защитник Егор Зайцев названы лучшими игроками сборной России на молодежном чемпионате мира, информирует пресс-служба ИИХФ. Лучших определял тренерский штаб национальной команды.

Сухачев в среднем пропускал по 2,74 шайбы за матч и отражал 90,4 процента бросков. Зайцев в пяти матчах отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности "+1". Костин набрал 8 (5+3) очков в 5 матчах и стал лучшим бомбардиром команды на турнире.

Напомним, что Россия в четвертьфинале проиграла США со счетом 2:4.