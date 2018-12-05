Стал известен предварительный состав сборной России на молодежный чемпионат мира

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал предварительный состав на чемпионат мира.

7 декабря на недельный сбор в Новогорске прибудут 28 хоккеистов:

Вратари: Петр Кочетков ("Рязань"), Амир Мифтахов ("Барс"), Даниил Тарасов ("Торос").

Защитники: Даниил Валитов ("Автомобилист"), Артем Волков ("Химик"), Даниил Журавлев ("Барс"), Евгений Калабушкин ("СКА-Нева"), Антон Малышев ("Локо"), Илья Морозов ("Сибирь"), Савелий Ольшанский ("Зауралье"), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик ("Торос"), Макар Хабаров ("Северсталь").

Нападающие: Артем Галимов ("Барс"), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – "Локомотив"), Евгений Каницкий ("Металлург" Нк), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – "СКА-Нева"), Иван Муранов ("Динамо"), Степан Старков ("Сочи"), Никита Шашков ("Сибирь"), Павел Шэн ("Салават Юлаев"), Александр Яремчук ("Авангард").

Перед вылетом сборной в Канаду, 15 декабря, расположение команды покинут пятеро игроков. При этом на заключительный этап подготовки в Верноне к молодежке присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники – Александр Алексеев ("Ред Дир"), Дмитрий Саморуков ("Гельф"); нападающие – Клим Костин ("Сан-Антонио"), Александр Хованов ("Монктон"), Иван Чехович ("Бе-Коме").

Турнир пройдет 26 декабря – 5 января в Канаде