21:45 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Сборная США назвала состав на МЧМ-2017

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Тренерский штаб молодежной сборной США огласил состав команды на молодежный чемпионат мира-2017, сообщает пресс-служба Федерации хоккея США. В список игроков включены защитник Чарли Макэвой и Колин Уайт, которые выступали на прошлом турнире. Чемпионат пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января. Сборная США на групповом этапе встретится с Россией, Канадой, Латвией и Словакией.

 

Полностью состав сборной США на МЧМ-2017 выглядит следующим образом:

голкиперы: Тайлер Парсонс, Джейк Эттинджер и Джозеф Уолл;

защитники: Райан Линдгрен, Джек Акэн, Калеб Джонс, Кэйси Фицджеральд, Адам Фокс, Макэвой, Джо Чеккони;

нападающие: Люк Канин, Таннер Лачински, Патрик Харпер, Джордан Гринвэй, Джоуи Андерсон, Эрик Фоли, Джереми Бракко, Уайт, Клэйтон Келлер, Трой Терри, Киффер Беллоуз, Джек Рослович и Тедж Томпсон.

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