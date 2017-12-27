Олег Браташ: "Не думаю, что Швейцария слабее Дании и Словакии"

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ в преддверии матча группового турнира МЧМ-2018 против команды Швейцарии отметил, что в Баффало нет слабых команд, и сборная учтет все ошибки, что допустила с Чехией (4:5).
– Эмоции улеглись после вчерашнего поражения? Что ребятам сказали?
– Не сказал бы, чтоб улеглись. Конечно, разбирали встречу, собрание проводили. Нужно учесть все ошибки, чтоб со Швейцарией сыграть лучше.
– Что скажете об этой команде?
– Настолько выровнялись все сборные, что для нас слабых соперников нет. Это и товарищеские матчи показали – против Дании и Словакии. Практически равные игры были, я не думаю, что Швейцария слабее этих сборных. Конечно, посмотрим сегодня их встречу против Белоруссии.
– Кого из швейцарского состава можете выделить?
– Сегодня посмотрим и скажем.
– Какова ситуация с Дмитрием Саморуковым, который не закончил тренировку?
– Это у доктора лучше спросить, так быстро диагнозы не ставятся. Будем надеяться, что это легкий ушиб, который не повлияет на его дальнейшие выступления. Точно пока вам ответить не могу.
– Сильные будут изменения в звеньях в завтрашнем матче?
– Насколько "сильные", сказать сложно, но да – будут. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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