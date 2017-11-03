Молодежная сборная определилась с составом на Турнир четырех наций в Балашихе

Тренерский штаб молодежной сборной России​ определился со списком кандидатов на участие в домашнем Турнире четырех наций, который пройдет с 8 по 10 ноября в Балашихе.

3 ноября на сбор в Новогорске прибыли 27 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих):

вратари Артем Корепанов ("Красная Армия"), Георгий Кузнецов ("Динамо" Москва), Илья Коновалов ("Локо");

защитники Максим Афанасьев, Никита Громов, Иван Ковалев (все – "Локо"), Илья Карпухин, Александр Яковенко (оба – "Челмет"), Николай Богатов ("Ирбис"), Леонид Лавриненко ("Белые медведи"), Владимир Мирошниченко ("Красная Армия"), Илья Морозов ("Сибирские снайперы"), Макар Хабаров ("Северсталь");

нападающие Тимур Хафизов, Арсен Хисамутдинов, Булат Шафигуллин (все – "Реактор"), Михаил Мещеряков, Никита Попугаев (оба – "Красная Армия"), Виталий Кравцов ("Белые медведи"), Владимир Кузнецов ("Горняк"), Павел Кукштель (СКА-1946), Иван Муранов ("Динамо" Москва), Кирилл Слепец ("Локо"), Игорь Швырев ("Металлург" Магнитогорск), Вячеслав Шевченко ("Динамо" Санкт-Петербург), Павел Шэн ("Югра"), Максим Марушев ("Барс"), Марсель Шолохов ("Челмет").

В тренерский штаб молодежной сборной России на этот турнир вошли Сергей Голубович, Олег Браташ, Юрий Добрышкин и Андрей Малков.

Утром 7 ноября команда из Новогорска отправится в Балашиху, где 8-го сыграет первый матч турнира против сборной Швеции. 9 ноября Россия сыграет против Чехии, 10 ноября – с Финляндией.