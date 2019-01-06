Клим Костин: "У Швейцарии не было шансов"

Капитан молодежной сборной России​ Клим Костин после победы над Швейцарией в матче за 3-е место МЧМ-2019 (5:2) отметил, что у него осталось двоякое впечатление от турнира. По его словам, швейцарцам могли помочь только судьи или фарт.

– Сходил в медиа-зону. Были вопросы о поведении болельщиков и моей реакции, – сказал Костин в эфире "Матч ТВ". – На хорошей ноте завершили турнир, забрали бронзу, хотя достойны были золота. Двоякое впечатление. Вроде боль не ушла после матча с США, и вроде сегодня победили.

Мой гол? Хорошая передача. Обязан был забивать. Знали, что выиграем. Швейцарцам могли помочь либо судьи, либо фарт. Иначе у них не было шансов. Во время матча со Швейцарией не думали о поражении от США.

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