Кирилл Слепец о голах в меньшинстве: "Еще бы реализация была лучше, было бы шикарно"

Автор переломного гола сборной России, забитого в меньшинстве, и имевшего еще два момента при игре "4 на 5" форвард Кирилл Слепец прокомментировал итоги матча против Швейцарии (7:4).

- Да чего рассказывать? Выиграли и хорошо, - резюмировал Слепец. - Хорошо, что отыгрались. Главное на этом турнире – победа.

- Показалось, что он была добыта в хаосе.

- Начали плохо. Потом собрались, забили 7 голов, это хороший результат.

- Почему так слабо начали?

- Так получилось. Нам забили быстрый гол, затем еще один. С 0:2 отыгрываться очень тяжело. Хорошо, что мы переломили эту игру.

- Мы стабильно создаем моменты и забиваем в меньшинстве. Что это за тенденция?

- Так выходит. Еще бы реализация была лучше, вообще было бы шикарно. Я вижу, что парни подбирают шайбу и тут же бегу открываться. (Алексей Шевченко)

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