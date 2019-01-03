Канадские СМИ сравнили победу финнов с оккупацией Карелии в Великой Отечественной войне

Канадские СМИ опубликовали фотографию хоккеистов молодежной сборной Финляндии защитников Тони Утунена и Отто Латвалы с нападающим Сантери Виртаненом после победы в четвертьфинальном матче МЧМ-19 против Канады (2:1 ОТ) на фоне карты с оккупированной Восточной Карелией в ходе в Великой Отечественной войны.

Во Вторую мировую войну Финляндия стала союзником нацистской Германии и воевала против СССР. В 1941 году противник захватил Петрозаводск, Выборг и другие города, а также участвовал в блокаде Ленинграда. Советские войска освободили территории только в 1944 году, в этот трехлетний промежуток и появилась карта, которую опубликовал TSN.

Напомним, что канадцы открыли счет во втором периоде усилиями защитника Йена Митчелла и до последней минуты вели в счете. Финнов спас нападающий Алекси Непониеми. Победная шайба на счету Тони Утунена.

В полуфинале сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии, которая ранее победила Швецию (2:0), а подопечные главного тренера Валерия Брагина встретятся с США.

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