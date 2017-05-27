Григорий Дронов: "Российская молодежка расслабилась во втором периоде матча с Латвией"

Защитник магнитогорского "Металлурга" и молодежной сборной России Григорий Дронов после матча Кубка Черного моря против Латвии (6:2) отметил, что игроки команды перед вторым периодом подумали, что победа уже в кармане. По его словам, две пропущенные шайбы позволили россиянам вернуться в игру.

- Игра складывалась неравномерно, во втором периоде латвийцы добавили, больше побежали, а мы, наверное, немного расслабились из-за того, что в самом начале быстро повели в счете, подумали, что игра сделана, - приводит пресс-служба ФХР слова Дронова. - За это соперники нас и наказали двумя заброшенными шайбами. Но перед третьим периодом мы поняли, что играть надо до конца, собрались и довели матч до победы.

Важную роль сыграли удаления соперника, плюс, момент, когда они вовремя не вышли на третий период, после чего мы забили четвертый гол. Плюс, мы добавили в третьей двадцатиминутке. После второго периода точно не было ощущения, что результат уже сделан - играли до самого конца, чтобы не случилось больше никаких казусов.

Основная задача на турнир - подготовка к чемпионату мира. Мы знакомимся с теми партнерами, кого до этого не знали, сыгрываемся. Плюс, это еще и подготовка к будущему сезону, чтобы не успели сильно расслабиться.