Филип Задина: "В матче с США будем умирать на льду. Хотим выиграть медаль для Чехии"

Нападающий сборной Чехии Филип Задина после поражения от команды Канады (2:7) в полуфинале молодежного чемпионата мира заявил, что продемонстрировать хорошую игру его команде помешали удаления. 6 января чехи сыграют с США в матче за бронзовые награды турнира.

– Это тяжелое поражение, – цитирует сайт ИИХФ Задину. – В первом периоде у нас получалось играть в свою игру, а затем пошли удаления. Играть в меньшинстве было тяжело. В игре с США сделаем все, чтобы завоевать третье место. Будем умирать на льду. Мы хотим выиграть медаль для Чехии.