Филип Задина: "В матче с США будем умирать на льду. Хотим выиграть медаль для Чехии"

Нападающий сборной Чехии Филип Задина после поражения от команды Канады (2:7) в полуфинале молодежного чемпионата мира заявил, что продемонстрировать хорошую игру его команде помешали удаления. 6 января чехи сыграют с США в матче за бронзовые награды турнира.
– Это тяжелое поражение, – цитирует сайт ИИХФ Задину. – В первом периоде у нас получалось играть в свою игру, а затем пошли удаления. Играть в меньшинстве было тяжело. В игре с США сделаем все, чтобы завоевать третье место. Будем умирать на льду. Мы хотим выиграть медаль для Чехии.
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EdVVard
Кто-то из нашей молодежки тоже хотел умирать в матче с американцами. И ... получилось(
13:25
пошливы
Во Во - именно умирать... А в хоккей надо играть в каждом игровом моменте, а не жопы рвать. Ну а в итоге в финале будут играть два середнячка.
13:21