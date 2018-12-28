Дмитрий Саморуков: "Недооценки датчан не было, на МЧМ все команды сильны"

Защитник молодежной сборной России Дмитрий Саморуков после победы над Данией в матче молодежного чемпионата мира (4:0) отметил, что недооценки соперника не было.

– Игру оценили удовлетворительно, были ошибки, соперник много играл в большинстве, – цитирует пресс-служба ФХР Саморукова. – Мы много играли в зоне атаки, но до бросков дело доходило нечасто. Недооценки датчан не было, здесь все команды сильны, поэтому старались сыграть хорошо. Понимали, что легко не будет. Будем стараться улучшать свою игру.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​