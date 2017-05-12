Брагин вызвал 50 хоккеистов на "Кубок черного моря"

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком участников сбора в Сочи, который пройдет с 17 по 25 мая, информирует пресс-служба ФХР.

После этого национальная команда примет участие в "Кубке Черного моря". В этом сезоне россиянам, которых по традиции поделят на две команды, "Россия-1" и "Россия-2", будут противостоять молодежные сборные Латвии и Швейцарии.

На сочинский этап подготовки к Молодежному чемпионату мира вызваны 50 хоккеистов (6 вратарей, 18 защитников, 26 нападающих):

Вратари: Илья Коновалов ("Локо"), Георгий Кузнецов, Дмитрий Райко (оба - "Динамо" Балашиха), Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Дмитрий Лозебников ("Стальные Лисы"), Константин Шарапов ("Сибирские Снайперы");

Защитники: Дмитрий Алексеев, Илья Карпухин (оба - "Челмет"), Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев (все - "Локо"), Николай Богатов ("Ирбис"), Григорий Дронов ("Стальные Лисы"), Дмитрий Зайцев ("Муз Джо"), Роман Кривошеев ("СКА-Серебряные Львы"), Даниил Курашов ("Адмирал"), Леонид Лавриненко, Александр Шепелев (оба - "Белые Медведи"), Никита Макеев, Артур Шепельков (оба - "Красная Армия"), Артем Минулин ("Свифт Каррент"), Марк Рубинчик ("Саскатун"), Дмитрий Саморуков ("Гельф"), Владислав Семин ("СКА-1946");

Нападающие: Виталий Абрамов ("Гатино"), Андрей Алтыбармакян ("СКА-Нева"), Данил Веряев ("Чайка"), Георгий Иванов, Артур Каюмов, Кирилл Слепец (все - "Локо"), Артем Иванюженков, Данила Моисеев (оба - "Русские Витязи"), Владислав Кара ("Ирбис"), Павел Колтыгин ("Драммондвилль"), Иван Косоренков ("Викториавилль"), Кирилл Кошурников ("Челмет"), Павел Кукштель, Михаил Мальцев (оба - "СКА-1946"), Владимир Кузнецов ("Акади-Бэтерст"), Артем Манукян ("Омские Ястребы"), Михаил Мещеряков ("Красная Армия"), Алексей Полодян ("СКА-Серебряные Львы"), Никита Попугаев ("Принс-Джордж"), Максим Рассейкин ("Авто"), Андрей Ревацкий (МХК "Спартак"), Дмитрий Соколов ("Садбэри"), Алексей Торопченко (ХК МВД), Иван Чехович (Бэ-Комме), Игорь Швырев ("Стальные Лисы"), Марсель Шолохов ("Белые Медведи").