Артем Манукян: "Суперсерия - это главная проверка перед чемпионатом мира"

Нападающий "Авангарда" и молодежной сборной России Артем Манукян отметил, что Суперсерия со сборной OHL началась не лучшим образом. В первой игре серии россияне уступили (0:7), а во второй обыграли соперника (4:3). В третьем матче молодежная сборная России снова обыграла сборную OHL - 5:2, дублем отметился Манукян и Алексей Полодян, еще одну шайбу забросил Дмитрий Саморуков.

- Сначала у нас в суперсерии не все получалось, в первом матче у соперника заходило все, а мы не только сами не забили в своих моментах, но и где-то просто не везло, - цитирует пресс-служба "Авангарда" Манукяна. - Во второй встрече играли друг за друга, забили и смогли совершить камбэк, а сегодня уже долгое время были впереди и выиграли.

- На матчи со сборной OHL к вам присоединился омский воспитанник Дмитрий Соколов, это стало дополнительной помощью?

- У нас хорошее взаимодействие, все-таки знакомы с четырех-пяти лет, долго играли вместе, поэтому хорошо понимаем друг друга. Пытаемся выполнять всё, что от нас требуется.

- Какие требования предъявляет тренерский штаб ко всем игрокам и к вам лично?

- Главное требование – играть на своих позициях: пять впереди, пять сзади, чтобы в обороне тоже все умели сыграть. Личных требований нет, мне надо забивать, не пропускать в обороне. Суперсерия – это главная проверка перед молодежным чемпионатом мира, поэтому каждый пытается показать себя. Надо демонстрировать бойцовские качества, играть уверенно и стараться допускать меньше ошибок.