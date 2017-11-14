Андрей Алтыбармакян: "Надо просто меньше ошибок делать"

Нападающий молодежной сборной России Андрей Алтыбармакян в интервью официальному сайту ФХР посетовал на ошибки в четвертом матче серии CIBC Canada Russia Series со сборной Онтарио (2:4). Счет в серии стал равным – 2-2.

– В чем, по-вашему, особенность четвертой игры серии: за 15 лет истории турнира только одна победа?

– Сложно судить. Все-таки я первый раз выступаю на этой серии. Наверное, после половины игр пауза получается слишком длинной, вот мы в третьем периоде немного выбились из колеи, буквально две смены, а потом уже пришлось отыгрываться. Но все равно вся эта статистика – не оправдание. Надо было выходить и брать игру, так как дальше будет только сложнее.

– Первый цикл из трех игр вовсе начали с поражения со счетом 0:7, а потом одержали две победы. Следующий соперник будет иметь преимущество в свежести, какие у нас будут козыри?

– Да надо просто меньше ошибок делать и тогда не скажется так их свежесть. У нас свои козыри: сборная России всегда становится командой, сыграй вместе хоть одну игру, хоть десять!