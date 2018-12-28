Александр Романов: "Русских боятся"

Защитник молодежной сборной России Александр Романов после победы над Данией в матче чемпионата мира (4:0) отметил, что россиян боятся. Также он добавил, что остался доволен судейством.

– Очень приятно, что после голов поставили "Калинку", – сказал Романов. – Наше, русское. Никак не смутило, что трибуны больше поддерживали датчан. Все как обычно. Русские – всегда серьезный конкурент для других команд, поэтому поддерживать нас ... – все боятся. Судейство? Не буду ничего говорить по этому поводу. Доволен им. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​​