20:06 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Овечкин сыграл матч со Швецией с включенным микрофоном

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Пресс-служба НХЛ вела аудиозапись разговоров капитана сборной России Александра Овечкина во время первого матча группового турнира Кубка мира против команды Швеции (1:2). На свитере капитана национальной сборной был закреплен микрофон, фиксировавший все его реплики.

Напомним, Овечкин стал автором единственной шайбы в ворота "Тре крунор". За 7 секунд до окончания третьего периода капитан забросил вторую шайбу, однако арбитры зафиксировали игру рукой, и взятие ворот не было засчитано. 

Предлагаем вашему вниманию запись переговоров Овечкина.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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EG0R

Да,необычно,супер!

22:00

vada

Мало переговоров, самое интересное вырезали)

21:35

zeromanj

Хотелось бы услышать эпитеты после отмены второй шайбы))

21:23

#78 Blinoff

Занятное видео, но многое наверное порезали из-за нецензурщины... :)

21:09

dt

класс!

20:37

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