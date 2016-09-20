Овечкин сыграл матч со Швецией с включенным микрофоном

Пресс-служба НХЛ вела аудиозапись разговоров капитана сборной России Александра Овечкина во время первого матча группового турнира Кубка мира против команды Швеции (1:2). На свитере капитана национальной сборной был закреплен микрофон, фиксировавший все его реплики.

Напомним, Овечкин стал автором единственной шайбы в ворота "Тре крунор". За 7 секунд до окончания третьего периода капитан забросил вторую шайбу, однако арбитры зафиксировали игру рукой, и взятие ворот не было засчитано.

Предлагаем вашему вниманию запись переговоров Овечкина.