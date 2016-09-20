Овечкин сыграл матч со Швецией с включенным микрофоном

Пресс-служба НХЛ вела аудиозапись разговоров капитана сборной России Александра Овечкина во время первого матча группового турнира Кубка мира против команды Швеции (1:2). На свитере капитана национальной сборной был закреплен микрофон, фиксировавший все его реплики.
Напомним, Овечкин стал автором единственной шайбы в ворота "Тре крунор". За 7 секунд до окончания третьего периода капитан забросил вторую шайбу, однако арбитры зафиксировали игру рукой, и взятие ворот не было засчитано.
Предлагаем вашему вниманию запись переговоров Овечкина.
EG0R
Да,необычно,супер!
22:00
vada
Мало переговоров, самое интересное вырезали)
21:35
zeromanj
Хотелось бы услышать эпитеты после отмены второй шайбы))
21:23
#78 Blinoff
Занятное видео, но многое наверное порезали из-за нецензурщины... :)
21:09
dt
класс!
20:37