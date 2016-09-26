00:14 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Игроки сборной Канады пошли на бейсбол вместо полуфинала Кубка мира

0
0
0

Хоккеисты сборной Канады пошли на бейсбольный матч между "Торонто" и "Нью-Йорк Янкиз" вместо полуфинала Кубка мира между сборными Швеции и Европы (2:3 ОТ). Об этом сообщил главный тренер канадцев Майк Бэбкок. Финальная серия турнира до двух побед между хозяевами и европейцами пройдет 27, 29 и, если понадобится, 1 октября.

"Почему игроков не было на матче шведов и сборной Европы? Они пошли на бейсбол, на "Торонто Блю Джейс", – приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока.

Опрос

Как вы оцениваете выступление сборной России на Кубке мира?
голосовать

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1097414154.html

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ