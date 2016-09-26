Игроки сборной Канады пошли на бейсбол вместо полуфинала Кубка мира

Хоккеисты сборной Канады пошли на бейсбольный матч между "Торонто" и "Нью-Йорк Янкиз" вместо полуфинала Кубка мира между сборными Швеции и Европы (2:3 ОТ). Об этом сообщил главный тренер канадцев Майк Бэбкок. Финальная серия турнира до двух побед между хозяевами и европейцами пройдет 27, 29 и, если понадобится, 1 октября.

"Почему игроков не было на матче шведов и сборной Европы? Они пошли на бейсбол, на "Торонто Блю Джейс", – приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока.