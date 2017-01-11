21:44 | ХОККЕЙ — Женщины

Россиянки подрались с чешками на чемпионате мира среди девушек

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Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира среди девушек между Россией и Чехией (2:0) завершился массовой дракой. В концовке встречи большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф получила Оксана Братищева, в результате чего на последние три с половиной минуты наша команда осталась в меньшинсте. Чешки попытались этим воспользоваться и практически за две минуты сняли вратаря. Спустя 30 секунд на площадке произошла массовая драка, в результате которой удаление до конца матча заработали чешская хоккеистка и  капитан российской команды Нина Пирогова, а всего на скамейке штрафников оказались четыре россиянки и три чешки.

В полуфинале сборная России встретится с США, которым проиграла на групповом этапе 1:6.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

чешкам наваляли за дело - в последнее время у них модно русских поливать грязью как кукалова в биатлоне

21:56

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