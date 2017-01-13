11:51 | ХОККЕЙ — Женщины

Борис Майоров: "Почему зрители освистали наш гимн? На сегодня Россия – злейший враг всех и всего в мире"

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Вице-президент ФХР Борис Майоров прокомментировал инцидент, произошедший со сборной России на молодежном чемпионате мира среди девушек, который проходит в Чехии. Напомним, что гимн России был освистан.

 
Среда. Пршеров. Россия - Чехия - 2:0. Четвертьфинал женского молодежного чемпионата мира закончился массовой дракой.Гимн России освистали в Чехии. Почему?

– Все зависит от политической обстановки, - сказал Майоров. - Такую же картину мы наблюдали в 1968 году, после событий, произошедших в Чехословакии, в 1980-м на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Оба раза я был свидетелем: в первом случае еще играл, а во втором – был руководителем делегации на Играх.

Все это отголоски политического давления, которое оказывается на Россию. К этому нужно относиться более спокойно, с пониманием.

Уверен, если бы мы проиграли, то ничего подобного не произошло бы. Но мы победили, к тому же все закончилось дракой. Это и спровоцировало подобную реакцию зрителей. На сегодняшний день Россия – злейший враг всех и всего в мире. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Ерунда. С сирийцами, белорусами, китайцами, сербами и турками мы друзья.

12:18

Andrewxyz

Велкам ту совок

12:17

blue-white!

Не всех, а только для англосаксов и их прихвостней!

12:14

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