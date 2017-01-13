Борис Майоров: "Почему зрители освистали наш гимн? На сегодня Россия – злейший враг всех и всего в мире"

Вице-президент ФХР Борис Майоров прокомментировал инцидент, произошедший со сборной России на молодежном чемпионате мира среди девушек, который проходит в Чехии. Напомним, что гимн России был освистан.

– Все зависит от политической обстановки, - сказал Майоров. - Такую же картину мы наблюдали в 1968 году, после событий, произошедших в Чехословакии, в 1980-м на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. Оба раза я был свидетелем: в первом случае еще играл, а во втором – был руководителем делегации на Играх.

Все это отголоски политического давления, которое оказывается на Россию. К этому нужно относиться более спокойно, с пониманием.

Уверен, если бы мы проиграли, то ничего подобного не произошло бы. Но мы победили, к тому же все закончилось дракой. Это и спровоцировало подобную реакцию зрителей. На сегодняшний день Россия – злейший враг всех и всего в мире. (Любовь КОНЯЕВА)