Анна Шибанова: "Отстраненные российские хоккеистки надеются, что их допустят до Игр"

Нападающий сборной России Анна Шибанова выразила надежду, что команда сможет выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменка подчеркнула, что на днях в CAS была подана апелляция.

– Девчонки нервничают, но все равно делают свое дело, – цитирует "Р-Спорт" Шибанову. – Они понимают, что нужно тренироваться, готовиться, показывать результат. Но ждем решения. Апелляция должна была подаваться со дня на день. Конечно, Федерация хоккея России (ФХР) и все остальные нас поддерживают, работа ведется, нас всех держат в курсе событий. Мы надеемся на лучшее, что нас всех допустят, и мы сможем выступить на Олимпиаде. Юристы работают, а мы надеемся на лучшее.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 12 декабря объявил об отстранении Екатерины Смоленцевой, Инны Дюбанок, Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Галины Скибы и Шибановой от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года.