У Овечкина вторая средняя результативность среди шестисотников

В матче против "Виннипега" Александр Овечкин забросил две шайбы и стал 20-м в истории НХЛ хоккеистом, записавшим на свой счет 600 голов. Эта игра для форварда "Вашингтона" была 990-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, средняя результативность Овечкина на данный момент составляет 0,61 гола за игру. Из супербомбардиров скорострельнее выступал только Марио Лемье, забивавший в среднем по три гола за четыре встречи. В то время так Уэйн Гретцки отличался чуть реже российского нападающего – 0,60 шайбы за матч.

Однако, стоит понимать, что статистика многих бомбардиров несколько испортилась в последние годы карьеры. Так, например, Бретт Халл к 600-му голу пришел, забивая 0,67 гола за игру, но к концу карьеры этот показатель ухудшился до 0,58. (Кирилл БУРДАКОВ)

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