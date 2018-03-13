10:50 | Хоккей — НХЛ

У Овечкина вторая средняя результативность среди шестисотников


В матче против "Виннипега" Александр Овечкин забросил две шайбы и стал 20-м в истории НХЛ хоккеистом, записавшим на свой счет 600 голов. Эта игра для форварда "Вашингтона" была 990-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, средняя результативность Овечкина на данный момент составляет 0,61 гола за игру. Из супербомбардиров скорострельнее выступал только Марио Лемье, забивавший в среднем по три гола за четыре встречи. В то время так Уэйн Гретцки отличался чуть реже российского нападающего – 0,60 шайбы за матч.

Однако, стоит понимать, что статистика многих бомбардиров несколько испортилась в последние годы карьеры. Так, например, Бретт Халл к 600-му голу пришел, забивая 0,67 гола за игру, но к концу карьеры этот показатель ухудшился до 0,58. (Кирилл БУРДАКОВ)

 Лучшие снайперы в истории НХЛ 

Игрок

Страна

Сезоны

И

Г

Ср.

1. Уэйн ГРЕТЦКИ

Канада

1979-1999

1487

894

0,60

2. Горди ХОУ

Канада

1946-1971, 1979-1980

1767

801

0,45

3. Яромир ЯГР

Чехия

1991-2008, 2012-2018

1733

766

0,44

4. Бретт ХАЛЛ

США

1986-2006

1269

741

0,58

5. Марсель ДИОНН

Канада

1971-1989

1348

731

0,54

6. Фил ЭСПОЗИТО

Канада

1963-1981

1282

717

0,56

7. Майк ГАРТНЕР

Канада

1979-1998

1432

708

0,49

8. Марк МЕССЬЕ

Канада

1979-2004

1756

694

0,36

9. Стив АЙЗЕРМАН

Канада

1983-2006

1514

692

0,46

10. Марио ЛЕМЬЕ

Канада

1984-1994, 1995-1997, 2000-2006

915

690

0,75

11. Теему СЕЛЯННЕ

Финляндия

1992-2014

1451

684

0,47

12. Люк РОБИТАЙЛ

Канада

1986-2006

1431

668

0,47

13. Брэндан ШЭНАХЭН

Канада

1987-2009

1524

656

0,43

14. Дэйв АНДРЕЙЧАК

Канада

1982-2006

1639

640

0,39

15. Джо САКИК

Канада

1988-2009

1378

625

0,45

16. Джером ИГИНЛА

Канада

1996-2017

1554

625

0,40

17. Бобби ХАЛЛ

Канада

1957-1972, 1979/80

1063

610

0,57

18. Дино СИСАРЕЛЛИ

Канада

1980-1999

1232

608

0,49

19. Яри КУРРИ

Финляндия

1980-1998

1251

601

0,48

20. Александр ОВЕЧКИН

Россия

2005-н.в.

990

600

0,61
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!