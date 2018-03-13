У Овечкина вторая средняя результативность среди шестисотников

В матче против "Виннипега" Александр Овечкин забросил две шайбы и стал 20-м в истории НХЛ хоккеистом, записавшим на свой счет 600 голов. Эта игра для форварда "Вашингтона" была 990-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, средняя результативность Овечкина на данный момент составляет 0,61 гола за игру. Из супербомбардиров скорострельнее выступал только Марио Лемье, забивавший в среднем по три гола за четыре встречи. В то время так Уэйн Гретцки отличался чуть реже российского нападающего – 0,60 шайбы за матч.
Однако, стоит понимать, что статистика многих бомбардиров несколько испортилась в последние годы карьеры. Так, например, Бретт Халл к 600-му голу пришел, забивая 0,67 гола за игру, но к концу карьеры этот показатель ухудшился до 0,58. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Сезоны
|
И
|
Г
|
Ср.
|
1. Уэйн ГРЕТЦКИ
|
Канада
|
1979-1999
|
1487
|
894
|
0,60
|
2. Горди ХОУ
|
Канада
|
1946-1971, 1979-1980
|
1767
|
801
|
0,45
|
3. Яромир ЯГР
|
Чехия
|
1991-2008, 2012-2018
|
1733
|
766
|
0,44
|
4. Бретт ХАЛЛ
|
США
|
1986-2006
|
1269
|
741
|
0,58
|
5. Марсель ДИОНН
|
Канада
|
1971-1989
|
1348
|
731
|
0,54
|
6. Фил ЭСПОЗИТО
|
Канада
|
1963-1981
|
1282
|
717
|
0,56
|
7. Майк ГАРТНЕР
|
Канада
|
1979-1998
|
1432
|
708
|
0,49
|
8. Марк МЕССЬЕ
|
Канада
|
1979-2004
|
1756
|
694
|
0,36
|
9. Стив АЙЗЕРМАН
|
Канада
|
1983-2006
|
1514
|
692
|
0,46
|
10. Марио ЛЕМЬЕ
|
Канада
|
1984-1994, 1995-1997, 2000-2006
|
915
|
690
|
0,75
|
11. Теему СЕЛЯННЕ
|
Финляндия
|
1992-2014
|
1451
|
684
|
0,47
|
12. Люк РОБИТАЙЛ
|
Канада
|
1986-2006
|
1431
|
668
|
0,47
|
13. Брэндан ШЭНАХЭН
|
Канада
|
1987-2009
|
1524
|
656
|
0,43
|
14. Дэйв АНДРЕЙЧАК
|
Канада
|
1982-2006
|
1639
|
640
|
0,39
|
15. Джо САКИК
|
Канада
|
1988-2009
|
1378
|
625
|
0,45
|
16. Джером ИГИНЛА
|
Канада
|
1996-2017
|
1554
|
625
|
0,40
|
17. Бобби ХАЛЛ
|
Канада
|
1957-1972, 1979/80
|
1063
|
610
|
0,57
|
18. Дино СИСАРЕЛЛИ
|
Канада
|
1980-1999
|
1232
|
608
|
0,49
|
19. Яри КУРРИ
|
Финляндия
|
1980-1998
|
1251
|
601
|
0,48
|
20. Александр ОВЕЧКИН
|
Россия
|
2005-н.в.
|
990
|
600
|
0,61