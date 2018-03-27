00:15 | Хоккей — МХЛ

Открытие КХЛ, 17-летний Денисенко травмировал нападающего "Динамо" СПб

Григорий ДЕНИСЕНКО. Фото photo.khl.ru
Григорий ДЕНИСЕНКО. Фото photo.khl.ru

На 32-й минуте четвертого матча серии Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (СПб) – "Локомотив" главные арбитры Сергей Морозов и Константин Косорезов пропустили нарушение правил со стороны форварда "Локо" Григория Денисенко на Владимире Барабанове.

Питерский динамовец в результате приема "колено в колено" получил серьезную травму, выбыв на долгий срок.

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