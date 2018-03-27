Департамент судейства МХЛ: "Денисенко может получить до 5 матчей дисквалификации"

Руководитель отдела судейства Молодежной хоккейной лиги Анатолий Захаров рассказал о дисциплинарных мерах, связанных с нанесением травмы нападающим "Локомотива" Григорием Денисенко игроку "Динамо" (СПб) Владимиру Барабанову. Напомним, что на 32-й минуте четвертого матча серии плей-офф МХЛ "Динамо" (СПб) – "Локомотив" главные арбитры Сергей Морозов и Константин Косорезов пропустили нарушение правил со стороны форварда "Локомотива".

– Департамент судейства КХЛ оперативно рассмотрел спорный эпизод пятого матча серии между "Динамо" (СПб) и "Локо", – сказал Захаров. – Главные арбитры матча пропустили грубое действие со стороны игрока "Локо" за воротами команды "Динамо". Такое действие необходимо было трактовать как удар коленом с нанесением травмы. Игрок должен быть удален до конца матча. Судьи этого матча будут отстранены. Нарушение Денисенко будет разбирать Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Видеофрагмент с нарушением отправлен в СДК. Игрок "Локо" может получить до 5 матчей дисквалификации. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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