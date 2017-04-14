Нарушил ли правила Зарипов? Мнение Игоря Еронко

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО прокомментировал спорные эпизоды в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и "Металлургом" (3:2).
Форвард "Магнитки" Данис Зарипов был недоволен своим удалением в третьем периоде, после которого и была заброшена решающая шайба. Причем в эпизоде с этим голом шайба сперва попала в шлем Василию Кошечкину, после чего ее в сетку переправил Динар Хафизуллин.
"Такие удаления свистят не так уж редко по обе стороны океана. Примечательно, что в большинстве случаев они являются ошибочными. Это стандартная ситуация, когда один из вингеров (в данном случае – Зарипов) при начале атаки уходит на фланг, а по мере ее развития смещается в центр, чтобы освободить пространство партнеру. Именно так Зарипов и делал.
В повторе, который был предоставлен во время трансляции, не так просто что-то разобрать, но что можно сразу отметить – Зарипов не менял вектор движения (это имеет большое значение с точки зрения трактовки любой блокировки), его голова повернута в сторону Коваржа, которому он и открывал фланг. А Шипачев как раз перестраивается и резко меняет вектор, пытаясь, изначально передвигаясь вдоль синей линии, спиной в сторону борта и центрфорварда первой тройки "Магнитки", но поскольку изначально находится в уязвимой с точки зрения баланса позиции – падает после контакта.
После игры появились еще два ракурса, но самый главный – со стороны зоны СКА – не появился. Он бы внес окончательную ясность. Но, так или иначе, Шипачев сам въехал в Зарипова спиной. В этом нет сомнений. Даже будь он Здено Харой – наверняка упал бы, но был бы сам в этом виноват.
Что касается самой шайбы Хафизуллина в большинстве, заработанном Шипачевым – там все было по правилам. Цитирую пункт "е" правила 234: "Если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока, и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол".
Тут вопросов просто быть не может. Что, впрочем, не делает удаление менее спорным. И красноречивая фраза Даниса Зарипова этот момент лишь подчеркивает. Он определенно повлиял на исход встречи".
Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..." //
Геннадий Величкин: "Все вопросы к СКА и к судейскому комитету" //
Воробьев рассмеялся после вопроса об удалении Зарипова //
Олег Знарок: "Судейство? Вопрос не ко мне"
энильдо
Спасибо, Еронко! Жаль, что не ты возглавляешь ФХР, а не то мы бы непременно выигрывали все турниры в мире. Очень плохо, что уровень журналюг (ничего, что я так назвал представителей одной из древнейших профессий, наиболее близких к женщинам с низкой социальной ответственностью?) в С-Э так низко упал - гораздо ниже Марианской впадины.
02:51
LariKo
хоть где-то должны же конебомжи победить... отдайте им кубок!
02:21
Pablo_75
Чистейшая симуляция в стиле Луиса Суареса. Сам врезался, сам упал, давайте пенальти. Или удаление в хоккее.
02:07
tigana.1982
С опросом тоже все через ж...! Вопрос должен звучать: было ли нарушение? А удаление было - это глупо оспаривать. )))
01:08
tigana.1982
Про вектор движения автор насмешил... Зарипов, не меняя вектор движения, видимо сквозь борт катился вдоль синей линии... )))
01:07
.BattleFish.
СКА снова купил кубок, Знарок только в КХЛ может кого то обыгрывать, как только идет со сборной на международную арену сразу обс.....ся!
00:51
fedd
Еронко? Авторитетный хоккейный судья? Вектор движения? Вы кажется бредите СЭ! Шипачев занял позицию именно чтобы отсечь движение Зарипова, тот его отлично видел и врезался в него. А всё, что пишет Еронко - ахинея, мы тоже смотрим повтор. Кстати где повтор момента с выходом Барабанова за секунды до этого?
00:07
740
Старенький стал... пора на отдых в деревню маме помогать....
00:00
pushgun
Вся эта вонь из-за одного спорного удаления? Ребята очнитесь в первом периоде Дадонова два раза завалили и свистка не было. На последних секундах 2 периода была атака и нап. ММГ нанес удар локтем в голову Зубареву, а это 5+20 и СКА мог решить все проблемы в начале третьего периода, где все эти удаления? А взбрасывания и силовую борьбу металлург тоже из-за судей проиграл?
23:53 14 апреля
Sanders
Опять ноют)То что у СКА в 2 раза больше удалений и то что Магнитка в 2 раза меньше бросков нанесла тоже судьи помогли?Что за привычка везде подкупленных судей видеть и не обращать внимания что сами слабее были.А СЭ в своем репертуаре,лишь бы че погорячее постить,при этом про ошибки судей в пользу Магнитки молчок,а они были!
23:52 14 апреля
nerastava
bezik, Ваша логика умодробительная: нарушения не было, и проиграли не из-за удаления. Это как спали врозь, а дети были... Вы что, не знаете, что В спорте очень часто выигрывает не тот, кто сильнее. И шансы были бы в концовке равны. А там как бабка нагадала бы...
23:33 14 апреля
acdctnt
потерпевший сам наткнулся на нож и так 6 раз подряд
23:28 14 апреля
Ленинград1984
kuzma.pyzhoff А ты найди момент, за 10-15 секунд до удаления Зарипова, когда один на один выходил игрок СКА, а его завалили - и еще раз напиши
23:25 14 апреля
kozban400
Я, конечно, c большой иронией отношусь к профессиональным хоккейным знаниям господина Еронко. Давно советовал заняться ему чем-то другим, в чём он более сведущ. Но такую глупость писать!!! "Но, так или иначе, Шипачев сам въехал в Зарипова спиной. В этом нет сомнений". Господин редактор! Это СЭ?
23:25 14 апреля
kuzma.pyzhoff
Вот не имею я не огнестрельного оружия не холодного:и слава богу!Оно точно выстрелило бы прямо в башку челу в полосатом.Мало бюджета,мало накупить игроков,мало играть в общем то с преимуществом так нужен еще и (судья продажная).Слова Зарипова на скамейке +5.А вообще что СКА что Зенит сплошной админ ресурс!
23:23 14 апреля
Kent....
«Если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, главный судья должен остановить игру. За исключением, если шайба отскакивает на клюшку атакующего игрока, и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации главный судья должен засчитать гол».
23:22 14 апреля
Ленинград1984
Уважаемый господин Еронко, как я понимаю, главный эксперт СЭ по всем спорным решениям по обе стороны океана! Давайте тогда уж обсуждать все удаления матча и спорные моменты, со всеми выкладками. Да, за одно, будьте так любезны, расскажите вашу хоккейную биографию за океаном, ну и конечно же тут, у нас в КХЛ.
23:21 14 апреля
Alala
хороший эксперт, качественный. "Такие удаления свистят не так уж редко по обе стороны океана", но судьи-то тупые "по обе стороны океана" и правил не знают. А вот эксперт сразу разобрался "в большинстве случаев они являются ошибочными". Но когда требуется отработать и создать нужное впечатление, то и не такой бред можно написать. Бумага всё стерпит, а совесть это не об них.
23:17 14 апреля
bezik
Да ладно. Удаления, наверное, не было, но смешно слушать, что проиграли из-за удаления. А гол абсолютно чистый, в НХЛ вообще останавливают игру только если нет опасности воротам или шайба под контролем у защищающейся команды
23:10 14 апреля