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Олег Знарок: "Судейство? Вопрос не ко мне"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина с "Металлургом" (3:2) заявил, что быстрый гол, пропущенной его командой, пошел ей на пользу. Также специалист отказался обсуждать работу судей, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

 
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- Нас - с победой. Впереди - следующий матч, - сказал Знарок в начале своей части пресс-конференции.

– Вам не кажется судейство в серии однобоким?

– Вопрос не ко мне.

– Как повлияла на СКА быстрая пропущенная шайба?

– Там была ошибка в передаче. Всякое бывает. Нас это, наоборот, взбодрило.

 

Илья Воробьев и эмоции.

Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) Апр 14 2017 в 12:28 PDT

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