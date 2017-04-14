Воробьев рассмеялся после вопроса об удалении Зарипова

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос об удалении Даниса Зарипова в третьем периоде смехом и кивком головы. Напомним, что счет в серии 3-1 в пользу армейцев, следующая встреча состоится 16 апреля.

– СКА с победой, – сказал Воробьев. – Все грамотно. У меня все.

– Поясните, что грамотно.

– Грамотно.

– В смысле?

– В прямом. Характеризуйте как хотите.

– Что говорили во время тайм-аута?

– Вы первый раз хоккей смотрите? Рисовали, как играть, на планшетке.

– Был ли фол Зарипова на Шипачеве в третьем периоде?

– (Вместо ответа смеется, закинув голову) (Сергей ЦИММЕРМАН)

Илья Воробьев и эмоции. Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) Апр 14 2017 в 12:28 PDT

Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..."

Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг