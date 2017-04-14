Воробьев рассмеялся после вопроса об удалении Зарипова

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос об удалении Даниса Зарипова в третьем периоде смехом и кивком головы. Напомним, что счет в серии 3-1 в пользу армейцев, следующая встреча состоится 16 апреля.
– СКА с победой, – сказал Воробьев. – Все грамотно. У меня все.
– Поясните, что грамотно.
– Грамотно.
– В смысле?
– В прямом. Характеризуйте как хотите.
– Что говорили во время тайм-аута?
– Вы первый раз хоккей смотрите? Рисовали, как играть, на планшетке.
– Был ли фол Зарипова на Шипачеве в третьем периоде?
– (Вместо ответа смеется, закинув голову) (Сергей ЦИММЕРМАН)
Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..."
Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг
ptel76
Ды он на любое удаление ржет...
23:57
Kirillyurrich
истеричка убогая, только тимкину и коваржу можно хамить, быдло
23:52
Alala
и у этого подгорает.
23:21
Lars Berger
Зенька, СКА - великолепная команда. То, что она нуждается в защите - лишь унижает ее. Я - нейтрал...)
23:15
Тропическая гемангиома Мовсисяна
сардель ка)))
23:03
foreverCSKAforever
Колбаска!
23:01
Зенька
Если выиграет Ска-виноваты матрасы! Если не виноваты матрасы-смотри первый пункт! А если не веришь первому пункту-просто смотри как полыхают пердаки клоунов и ко ко ко газприм всё купил
22:56
Звездоносец
Зачем проводить чемпионат ,если Кубок Гагарина должен иметь одну прописку?Где этот пресловутый потолок зарплат ,который действует для всех, кроме одной команды ? Ненавижу эти ж..довские морды ,присосавшиеся к газовой трубе и дурящие народ !Позор !!! Вот почему Россию нигде не любят .
22:55