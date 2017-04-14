22:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Воробьев рассмеялся после вопроса об удалении Зарипова

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина ответил на вопрос об удалении Даниса Зарипова в третьем периоде смехом и кивком головы. Напомним, что счет в серии 3-1 в пользу армейцев, следующая встреча состоится 16 апреля.

 
Данис ЗАРИПОВ.Было ли удаление Зарипова? Мнение Игоря Еронко

– СКА с победой, – сказал Воробьев. – Все грамотно. У меня все.

– Поясните, что грамотно.

– Грамотно.

– В смысле?

– В прямом. Характеризуйте как хотите.

– Что говорили во время тайм-аута?

– Вы первый раз хоккей смотрите? Рисовали, как играть, на планшетке.

– Был ли фол Зарипова на Шипачеве в третьем периоде?

(Вместо ответа смеется, закинув голову) (Сергей ЦИММЕРМАН)

 

Илья Воробьев и эмоции.

Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) Апр 14 2017 в 12:28 PDT

Данис Зарипов – об удалении: "Балет устроили..."
Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (8)
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ptel76

Ды он на любое удаление ржет...

23:57

Kirillyurrich

истеричка убогая, только тимкину и коваржу можно хамить, быдло

23:52

Alala

и у этого подгорает.

23:21

Lars Berger

Зенька, СКА - великолепная команда. То, что она нуждается в защите - лишь унижает ее. Я - нейтрал...)

23:15

Тропическая гемангиома Мовсисяна

сардель ка)))

23:03

foreverCSKAforever

Колбаска!

23:01

Зенька

Если выиграет Ска-виноваты матрасы! Если не виноваты матрасы-смотри первый пункт! А если не веришь первому пункту-просто смотри как полыхают пердаки клоунов и ко ко ко газприм всё купил

22:56

Звездоносец

Зачем проводить чемпионат ,если Кубок Гагарина должен иметь одну прописку?Где этот пресловутый потолок зарплат ,который действует для всех, кроме одной команды ? Ненавижу эти ж..довские морды ,присосавшиеся к газовой трубе и дурящие народ !Позор !!! Вот почему Россию нигде не любят .

22:55

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