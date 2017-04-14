Геннадий Величкин: "Все вопросы к СКА и к судейскому комитету"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после поражения от СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина не стал комментировать итоги встречи. Руководитель отметил, что все вопросы по проигранной встрече – к судейскому комитету.
– Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, – сказал Величкин. (Гоша ЧЕРНОВ)
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Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг
Alala
я смотрю пуканы бомбит даже на самом высоком уровне. Прям любо-дорого посмотреть.
22:22
Джон....Сильвер
– Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, – сказал Величкин. Все верно, кто он такой, чтоб на такие вопросы отвечать! КХЛ руководит Газпром, а Газпрому нужен кубок для СКА, поэтому все заткнули свои пасти! Газпром хочет кубок - Газпром любой ценой его получит!
22:20
dym2105
ГавноВеличкин!)
22:20
Kent....
СКА чемпион
22:18