Геннадий Величкин: "Все вопросы к СКА и к судейскому комитету"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после поражения от СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина не стал комментировать итоги встречи. Руководитель отметил, что все вопросы по проигранной встрече – к судейскому комитету.

– Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, – сказал Величкин. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг