22:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Величкин: "Все вопросы к СКА и к судейскому комитету"

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Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после поражения от СКА (2:3) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина не стал комментировать итоги встречи. Руководитель отметил, что все вопросы по проигранной встрече – к судейскому комитету.

– Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, – сказал Величкин. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг

 

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Alala

я смотрю пуканы бомбит даже на самом высоком уровне. Прям любо-дорого посмотреть.

22:22

Джон....Сильвер

– Все вопросы к СКА и к судейскому комитету, – сказал Величкин. Все верно, кто он такой, чтоб на такие вопросы отвечать! КХЛ руководит Газпром, а Газпрому нужен кубок для СКА, поэтому все заткнули свои пасти! Газпром хочет кубок - Газпром любой ценой его получит!

22:20

dym2105

ГавноВеличкин!)

22:20

Kent....

СКА чемпион

22:18

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