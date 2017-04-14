21:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

Данис Зарипов - об удалении: "Балет устроили..."

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Форвард магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов остался недоволен решением арбитров по своему удалению по ходу четвертой встречи финала Кубка Гагарина против СКА в Санкт-Петербурге. Одного из лидеров "Магнитки" отправили на скамейку штрафников за атаку игрока, не владеющего шайбой. Нарушение было зафиксировано на форварде питерцев Вадиме Шипачеве.

Армейцы реализовали численное большинство и повели в счете 3:2. При этом в ходе результативной атаки шайба попала в шлем голкипера уральцев Василия Кошечкина, после чего защитник хозяев Динар Хафизуллин отправил ее в сетку (по правилам взятие ворот засчитано верно).

– Балет устроили, е***, – выругался Зарипов после удаления при включенном на скамейке микрофоне.

Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (12)
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vassel

Хоккей не смотрю активно уж лет как 10 наверное. Вижу, что не зря. Что сделали с игрой КХЛовские гниды??!!!! К сожалению славные времена Каспарайтиса ушли безвозвратно. А ещё спрашивают, а шо й то вы на стадион не ходите? А ЗАЧЕМ, лучше уж на балет в Большой, там хоть понятно, что это именно Балет.

22:23

Michaell

alex1947 , гол засчитан верно по ВСЕМ правилам, а не по правилам СКА. Удаление можно было бы не фиксировать, ЕСЛИ бы шайбой владели питерцы. А так фол в атаке! Раскрой правила и прочти сам. Если их нет советую приобрести. Они не дорого стоят. А валить от расстройства на питерцев не от большого ума.

22:22

KirShev

медвеберги рулят. Каких комментов от них теперь ждать? Только гои не видят как прекрасен хоккей в кхл, наверное?

22:19

Kent....

Грош цена такому кубку и такому судейство Рома Р,ты лучший,а судье надоев очьках играть что бы виднее было

22:16

Chibisov

Где суперглеадоры мозякин с зариповым,где чешкий петушок коварж,а что делает сёмин?Ещё в прошлом году должны были от цска получить по полной,но только благодаря везению победили.

22:13

alex1947

По чьим правилам забили, по чьим правилам удалили - правильно по правилам СКА. Позор будет такому чемпиньону.

22:12

Kent....

А удаление на Зарипова,это что было)))))кхл вы че тварите?????? Отдайте кубок СКА -сосиска

22:09

Джон....Сильвер

КХЛ - ЛИГА ПОЗОРА!

22:02

dina

Имхо, но если шайба попала в шлем, то по любому должны свисток давать

21:57

Kent....

Позорище а не судейство

21:50

vonuhap

по другому не скажешь

21:49

Serafimos

Согласен

21:49

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