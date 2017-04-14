Данис Зарипов - об удалении: "Балет устроили..."

Форвард магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов остался недоволен решением арбитров по своему удалению по ходу четвертой встречи финала Кубка Гагарина против СКА в Санкт-Петербурге. Одного из лидеров "Магнитки" отправили на скамейку штрафников за атаку игрока, не владеющего шайбой. Нарушение было зафиксировано на форварде питерцев Вадиме Шипачеве.

Армейцы реализовали численное большинство и повели в счете 3:2. При этом в ходе результативной атаки шайба попала в шлем голкипера уральцев Василия Кошечкина, после чего защитник хозяев Динар Хафизуллин отправил ее в сетку (по правилам взятие ворот засчитано верно).

– Балет устроили, е***, – выругался Зарипов после удаления при включенном на скамейке микрофоне.

Трансляция матча СКА - "Металлург" Мг