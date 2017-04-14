Данис Зарипов - об удалении: "Балет устроили..."

Форвард магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов остался недоволен решением арбитров по своему удалению по ходу четвертой встречи финала Кубка Гагарина против СКА в Санкт-Петербурге. Одного из лидеров "Магнитки" отправили на скамейку штрафников за атаку игрока, не владеющего шайбой. Нарушение было зафиксировано на форварде питерцев Вадиме Шипачеве.
Армейцы реализовали численное большинство и повели в счете 3:2. При этом в ходе результативной атаки шайба попала в шлем голкипера уральцев Василия Кошечкина, после чего защитник хозяев Динар Хафизуллин отправил ее в сетку (по правилам взятие ворот засчитано верно).
– Балет устроили, е***, – выругался Зарипов после удаления при включенном на скамейке микрофоне.
vassel
Хоккей не смотрю активно уж лет как 10 наверное. Вижу, что не зря. Что сделали с игрой КХЛовские гниды??!!!! К сожалению славные времена Каспарайтиса ушли безвозвратно. А ещё спрашивают, а шо й то вы на стадион не ходите? А ЗАЧЕМ, лучше уж на балет в Большой, там хоть понятно, что это именно Балет.
22:23
Michaell
alex1947 , гол засчитан верно по ВСЕМ правилам, а не по правилам СКА. Удаление можно было бы не фиксировать, ЕСЛИ бы шайбой владели питерцы. А так фол в атаке! Раскрой правила и прочти сам. Если их нет советую приобрести. Они не дорого стоят. А валить от расстройства на питерцев не от большого ума.
22:22
KirShev
медвеберги рулят. Каких комментов от них теперь ждать? Только гои не видят как прекрасен хоккей в кхл, наверное?
22:19
Kent....
Грош цена такому кубку и такому судейство Рома Р,ты лучший,а судье надоев очьках играть что бы виднее было
22:16
Chibisov
Где суперглеадоры мозякин с зариповым,где чешкий петушок коварж,а что делает сёмин?Ещё в прошлом году должны были от цска получить по полной,но только благодаря везению победили.
22:13
alex1947
По чьим правилам забили, по чьим правилам удалили - правильно по правилам СКА. Позор будет такому чемпиньону.
22:12
Kent....
А удаление на Зарипова,это что было)))))кхл вы че тварите?????? Отдайте кубок СКА -сосиска
22:09
Джон....Сильвер
КХЛ - ЛИГА ПОЗОРА!
22:02
dina
Имхо, но если шайба попала в шлем, то по любому должны свисток давать
21:57
Kent....
Позорище а не судейство
21:50
vonuhap
по другому не скажешь
21:49
Serafimos
Согласен
21:49