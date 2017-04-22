Вячеслав Быков: "Тренерская деятельность? Это все пока отложено до какого-то времени"

Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков заявил, что в ближайшее время не планирует возвращаться к тренерской деятельности. Также он отметил, что больше не работает консультантом швейцарского "Фрибурга" и сосредоточился на деятельности в совете клуба.

– На данный момент я уже не консультант клуба – сезон закончен и это была, так сказать, кратковременная командировка, – цитирует ТАСС Быкова. – Я являюсь членом попечительского совета клуба и занимаюсь его спортивными вопросами. Что касается непосредственно тренерской деятельности, то пока это все отложено до какого-то времени. У меня есть другие приоритеты, которые я не могу не уважать.