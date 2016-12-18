Виктор Фаст: "Жаль, что сборная Швеции испортила россиянам праздник"

Вратарь сборной Швеции Виктор Фаст после поражения от Чехии (1:4) в матче Кубка Первого канала признался, что ему понравилась организация турнира. Также голкипер остался доволен тем, что национальная команда заняла первое место на российском этапе Евротура.

- Очень жаль, что мы проиграли встречу чехам, но доволен тем, что заняли первое место на этом турнире, - сказал Фаст. - Мне здесь все понравилось: и организация, и матчи были хорошие, и сборная России - сильный соперник. Очень жаль, что мы испортили россиянам праздник, но мы приехали сюда побеждать и играли только на победу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Швеция стала победителем Кубка Первого канала, несмотря на поражение от Чехии