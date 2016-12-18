Швеция стала победителем Кубка Первого канала, несмотря на поражение от Чехии

В матче Кубка Первого Канала сборная Чехии одержала победу над Швецией - 4:1. В этой встрече форвард чехов Лукаш Радил отличился двумя голевыми передачами. Несмотря на поражение, шведы стали победителями российского этапа Еврохоккейтура.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Чехия - Швеция - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Полашек - 2 (Коусал), 21:13 - 1:0. Юханссон - 1 (Рюно, Умарк), 31:37 - 1:1. Кемпф - 1 (Радил), 34:13 - 2:1. Ержабек - 3 (Кубалик, Радил), 57:26 - 3:1. Витасек - 1 (п.в., Соботка), 59:46 - 4:1.

Вратари: Францоуз - Ю. Густафссон (58:20).

Штраф: 12 - 6.

Броски: 23 (5+8+10) - 30 (6+15+9).

Судьи: Бутурлин, Гашилов.

18 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Трансляция матча Чехия - Швеция