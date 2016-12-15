22:53 15 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Виктор Фаст: "Сорокин сыграл отлично, это не его поражение"

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Вратарь сборной Швеции Виктор Фаст после победы над Россией (3:1) в стартовом матче Кубка Первого канала похвалил оппонента Илью Сорокина.

- Сорокин сыграл отлично, это не его поражение, - цитирует "Р-Спорт" Фаста. - Просто это хоккей, и кто-то должен был выиграть. Конечно, это странное чувство, когда играешь против целой группы одноклубников, у того же Ивана Телегина было много моментов. Пока не знаю, сыграю ли в следующих матчах, но уверен, что в понедельник приду в раздевалку ЦСКА в хорошем настроении.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161215/1113804168.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

Спасибо, уважаемые администраторы. Удалил бы лишнее сам, но, к сожалению, такой возможности не имею.

00:27

spetrov

А Сорокин все равно лучше.

00:13

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