Теему Хартикайнен: "Было бы здорово, окажись Умарк финном"

Нападающий сборной Финляндии и "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен после победы над Россией (3:2) на Кубке "Карьяла" отметил сыгранность своей команды. Также он выделил в составе финнов Эли Толванена и Миро Хейсканена.

– Как вам игра дебютантов вашей команды Эли Толванена и Миро Хейсканена?

– Молодежь у нас крутая. И у Толванена, и у Хейсканена отличные шансы поехать на Олимпиаду. Эли уже 15 шайб в КХЛ забросил и вообще в полном порядке. Хейсканена увидел впервые именно здесь. И он сыграл на нереальном уровне, да еще и гол забил. Наблюдая за ним, можно быть спокойным – у него блестящее будущее. В общем, два отличных парня.

– Финской сборной помогли клубные сочетания, наигранные в КХЛ?

– Конечно, нам помогло наличие тройки из "Йокерита" и моей связки с Кемппайненом. Сыгранность только в помощь. Конечно, было бы здорово, окажись Умарк финном, но и с Юнттилой мы с Йонасом смотрелись хорошо. (Игорь ЕРОНКО)