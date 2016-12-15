Сборная Финляндии стартовала с победы над Чехией на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии в стартовом матче Кубка Первого канала обыграла команду Чехии (4:2). Дублем в составе финнов отметился Миро Аалтонен. В сборной Суоми также отличились Роопе Хинца и Антти Эркиньюнтти. Чехи смогли забросить две шайбы усилиями Давида Томашека и Михала Йордана.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

"Финляндия" - "Чехия" - 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)

Голы: Аалтонен - 3, 2:49 - 1:0. Аалтонен - 4 (Койвисто, Леписто), 11:12 - 2:0. Томашек - 1 (Ржичка, Ержабек), 22:45 - 2:1. Хинтс - 1 (Грендаль), 27:02 - 3:1. Эркинюнтти - 1 (Хаапала, Осала), 32:52 - 4:1. Йордан - 1, 47:12 - 4:2.

Вратари: Ортио - Францоуз (58:11 - 58:26, 58:50).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 19 (9+7+3) - 25 (8+9+8).

Судьи: Линде, Хольм.

15 декабря. Хельсинки. Helsingin jaahalli.