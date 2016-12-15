Поддержи сборную России по хоккею и выиграй приз!

Внимание, конкурс!

Поддержи сборную России на Кубке Первого канала! Придумай кричалку, напиши комментарий, собирай лайки.

Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно выполнить несколько условий:

– быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook;

– сделать репост записи о конкурсе;

– придумать кричалку в поддержку сборной России.

С 15 по 18 декабря пройдет Кубок Первого канала – один из этапов Евротура. Для того, чтобы побороться за победу в конкурсе, вам нужно придумать кричалку в поддержку сборной России, написав ее в комментариях к конкурсному посту в социальной сети Facebook. Победителями будут объявлены те из вас, чьи комментарии наберут больше лайков. Сроки проведения конкурса – до 18 декабря (до 16.00 по московскому времени).

ВАЖНО! До конкурса будет допущена только одна кричалка от одного пользователя. Комментарии не по теме и комментарии, содержащие нецензурные выражения и оскорбления, будут удалены администрацией группы.

Итоги конкурса будут подведены 19 декабря. Победители получат хоккейные сувениры.